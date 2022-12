“Mi dignidad no tiene precio”: Carolina Rozo, exfisioterapeuta de la Selección Colombia femenina

En una entrevista concedida para 'Blog Deportivo', de ‘Blu Radio’, la profesional se refirió acerca de sus conclusiones de la audiencia sobre la demanda por acoso sexual contra el técnico Didier Luna, cumplida este miércoles.

“Yo estoy muy tranquila. Esto es un momento de victoria para todo el tema de violencia de género en el deporte. Lo que yo conté y viví, fue una verdad que hoy salió a la luz”, manifestó de entrada la doctora Carolina Rozo.

En la cita cumplida este miércoles en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el exentrenador Didier Luna aceptó haber acosado a Rozo, cuando trabajó en la Selección Colombia en el año 2017.

“El acoso sexual es muy ambiguo. A una mujer cuando no la ven con marcas en la piel, torturada o violada, no le hacen caso. Yo tuve momentos luego de hacer la demanda pública de caer y estar en el suelo mentalmente... estuve en estado depresiva pensando que no iba a pasar nada”, agregó.

Carolina además denunció que luego de haber realizado la demanda, no ha podido volver a trabajar. Así comentó que “desde el momento que salí de la Federación por la puerta de atrás, me cerraron las puertas en el deporte. Mi condición de salud, la ansiedad y el pánico no me ha permitido tener un trabajo formal.”

Sobre la posibilidad de recibir una indemnización económica por parte de Luna fue tajante: “yo desde el primer momento dije que no iba a aceptar el dinero. Si va para alguna fundación o para el fútbol femenino que ahora lo necesita, sí. Mi dignidad no tiene precio.”

La audiencia final donde se dictará la sentencia en el caso se cumplirá el próximo 16 de marzo, según anunció en un comunicado oficial la Fiscalía hace pocas horas.