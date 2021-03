Michael Ortega: "Falcao García y James Rodríguez me han dicho que me necesitan en la Selección"

En el Mundial Sub-20 del 2011, que se disputó en nuestro país, la Selección Colombia contó con varios jóvenes que se destacaron y hoy son protagonistas en el fútbol internacional, como James Rodríguez , Duván Zapata , Luis Fernando Muriel , entre otros.

Pero hay uno que acaparó las miradas en esa cita mundialista y hoy, después de haber recorrido el mundo entero, se quedó en el camino de ser una estrella. Se trata de Michael Ortega , volante de 28 años que actualmente se encuentra sin equipo.

Pues, el nacido en Palmar de Varela, Atlántico, concedió una entrevista en los últimos días con el medio digital 'Grueso Calibre' y recordó los factores que le impidieron seguir en la elite. Además, dejó claro que aún no pierde la esperanza de volver a figurar en el balompié nacional.

"He aprendido de los errores, llevo tres años donde cambié mis hábitos; la alimentación, me entreno mejor. Todo eso pasó porque sentí que toqué piso y eso me ayudó a levantarme", confesó Michael Ortega.

"James Rodríguez ha sido uno de los mejores volantes con los que he jugado, nos entendíamos mucho. Él me cogió ventaja porque ha trabajado más que yo, hasta ahora me estoy dando cuenta la importancia de la disciplina en el fútbol. Andaba en otra cosa. Creía que por ser bueno técnicamente no tenía que entrenar juicioso", explicó el talentoso volante.

Cuando le preguntaron por su relación con los 'duros' de la Selección, respondió: "James y Falcao me preguntan que cuándo voy a volver a la 'tricolor', me dicen que me necesitan. Radamel me lo dice constantemente. Una vez fui a la concentración en Barranquilla y me dijeron que yo debía estar ahí. Me regañaron mucho".

Además, revivió el momento que compartió con Xavi Hernández: "Cuando estaba en Leverkusen, jugamos contra el Barcelona. En España cambié la camiseta con Xavi y nos quedamos hablando como 15 minutos. Le pregunté sobre cómo recibía la pelota, la visión de juego que tenía. Me aconsejó que siguiera trabajando y se alegró de ver un jugador con la técnica como la mía".