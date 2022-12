Michael Ortega: “Se los juro por mis hijos que si me quedo sin un peso, me vale hue..."

El futbolista colombiano tuvo la iniciativa de regalar mercados, algo que ha sido apoyado por más personas. Este sábado, dejó ver su lado más sensible en unas publicaciones en Twitter.

Michael Ortega tiene un gran corazón y eso se ha visto en estos tiempos de crisis que hay por el coronavirus, donde tuvo la iniciativa de regalar mercados, algo que ha sido apoyado por más gente.

Este sábado, el futbolista colombiano, quien actualmente juega en el balompié de Chipre, dejó ver su lado más sensible y se mostró feliz de la labor que viene realizando.

“Se los juro por mis hijos, que si me quedo sin un peso en mi cuenta personal, me vale huevo, pero sé que estoy haciendo lo correcto al ver la sonrisa por video de la gente que estoy ayudando. Seré feliz y que Dios me juzgue con lo que sea pero con eso esa imagen jamás”; escribió Ortega.

Además, el mediocampista colombiano publicó una imagen de una familia que se ha visto beneficiado con su iniciativa.

“O miren esta imagen y juzguen ustedes, no saben cuánto me pone feliz esto, no saben que es ayudar al prójimo. Por favor no me juzguen, que todo lo hagan de corazón por favor. Graben esta imagen es lo mejor que me llevare en mi vida”, mencionó Michael Ortega.

