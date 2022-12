Michael Ortega: “Tras la eliminación del Mundial Sub-20 invité a James Rodríguez a una fiesta”

El jugador colombiano del Omonia, de Chipre, llenó de elogios al mediocampista del Real Madrid y dijo que le duele cuando hablan mal de él, porque es “el mejor de la historia junto a Falcao”.

Michael Ortega estuvo este lunes como invitado al Instagram live de GolCaracol.com y repasó varios momentos de su carrera como futbolista profesional.

Uno de ellos fue cuando compartió con James Rodríguez en la Selección Colombia Sub–20 que participó en el Mundial de la categoría, celebrado en nuestro país, en 2011.

Ortega contó una anécdota que retrata la personalidad del mediocampista del Real Madrid y dijo que le duele cuando hablan mal de él “porque es el mejor de la historia junto a Falcao”

“Recuerdo que en el Mundial Sub-20 a nosotros nos eliminó México y luego me invitaron a una fiesta, lo llamé y le dije que si íbamos. Él me dijo que no, porque recién nos habían eliminado de un Mundial”, aseguró el atlanticense.

“Ahí me di cuenta que él iba a adelante mío, porque fue muy profesional y yo al principio no lo era. Me duele cuando hablan mal de él porque es el mejor de la historia de Colombia junto con Falcao. A James hay que apoyarlo por todo lo que hace y ha hecho”, finalizó.

Cabe recordar que esa Selección Colombia Sub–20, que dirigía entonces Eduardo Lara, fue eliminada en los cuartos de final tras caer 3–1 con su par de México.

Reviva la entrevista completa acá