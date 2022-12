Michael Owen: "Odié el fútbol en los últimos años, no veía la hora de retirarme"

El otrora delantero de la Selección de Inglaterra y con reconocimiento internacional, realizó algunas confesiones del cierre de su carrera deportiva a causa de alguna lesión.

Michael Owen,de 38 años, jugó durante más de 15 años profesionalmente. El atacante defendió los colores de Liverpool, Manchester United, Real Madrid y Stoke City, además de haber jugado en múltiples oportunidades con la Selección de Inglaterra.

Publicidad

Tras su retiro, Owen hizo una serie de confesiones de lo que fueron sus últimos momentos en el balompié profesional y sus sufrimientos a causa de una dolencia.

Vea acá: Wilmar Barrios, el mejor calificado de Boca Juniors tras el 0-0 frente a Huracán

“Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. Cambié mi forma de jugar y ya no fui el mismo. En los seis o siete últimos años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de chuta cuando tenía espacios. Sabía que me había roto el aductor”, indicó Owen, en una entrevista con 'BT Sport'.

El inglés siguió con sus declaraciones, si se quieren dramáticas y fuertes. "Y durante esos seis o siete años odié el fútbol. No veía el momento de retirarme, porque el que estaba en el campo no era yo. Y lo peor es que luego entré en un estado mental en el que ni siquiera estaba en condiciones de chuta. Y entonces me escondía, me metía en zonas del campo donde no estaba nunca”, finalizó Michael Owen.

Publicidad