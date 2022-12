Mientras ‘Gio’ Moreno y Fredy Guarín celebraban, Carlos Tevez viajó a Argentina

El atacante argentino no reluce en el fútbol asiático y no es tenido en cuenta por su técnico, por esa razón, prefirió no estar en la obtención del título de su equipo y emprendió rumbo hacia su país, en el que especulan un posible regreso a Boca Juniors.

El día en que el Shanghai Shenhua se proclamó campeón de la Copa China, pese a caer en el partido de vuelta frente a Shanghai SIPG (3-2; 1-0 en la ida), el argentino Carlos Tevez fue noticia por haber viajado a Argentina y no acompañar a sus compañeros.

Tevez no participó ni en el partido de ida ni en el de la vuelta de la Copa China.

El delantero de 33 años ha vivido once meses discretos en cuanto a rendimiento deportivo en China, a pesar de percibir un salario espectacular, estimado en 730.000 euros por semana.

El exjugador del Manchester United, Manchester City y Juventus de Turín sólo disputó la mitad de los partidos, y anotó cuatro goles en la Superliga China (CSL).

"No fue convocado con el equipo así que tomó la decisión de regresar a Argentina. Lo entiendo, por ser un jugador de un nivel tan alto", declaró su entrenador, Wu Jingui, quien relevó al uruguayo Gustavo Poyet al frente del equipo.

"Tevez fue de gran ayuda, especialmente en la Copa. No es el tipo de persona que la gente dice, trabaja duro en los entrenamientos, entrena dos veces al día, por la mañana y por la tarde, hizo un gran trabajo y técnicamente es un gran jugador", añadió.

Wu había criticado anteriormente el sobrepeso de Tevez y sus aficionados le apodaron 'el chico melancólico' por su costumbre de escapar a Argentina cada vez que gozaba de días libres.

La situación ha destapado los rumores sobre su posible regreso a Boca Juniors.

