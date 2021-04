Guillermo Cinquetti trabajó junto a Miguel Ángel Russo por más de 18 años. El preparador físico y el entrenador estuvieron de la mano en Rosario Central, Vélez, Boca , San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Millonarios y Alianza Lima.

"Falcao García no ve tan clara su vuelta a River Plate, creo que apunta más a la MLS"

De igual forma, aunque no todo tuvo que ver con el fútbol, Cinquetti también acompañó a Russo en una de sus etapas más difíciles, su lucha contra el cáncer, cuando estaba al mando del conjunto 'embajador'.

En una entrevista que el PF le concedió al programa radial '¿Cómo te va?', el preparador físico sorprendió con unas acusaciones hacia el actual entrenador 'xeneize'.

A una pregunta que le hicieron sobre su contacto con Russo, esto fue lo que dijo Cinquetti: "le mandé un mensaje hace un mes y medio. Me sorprendió la interferencia que tuvo como para que yo no pueda tomar un cargo en Rosario Central, porque estaba su hijo".

¿Hay acercamientos entre Arsenal de Inglaterra y Duván Zapata? acá la respuesta

Publicidad

Además agregó que no entendía la razón de esta interferencia, "Su hijo es jugador de fútbol. Yo lo conozco a Ignacio desde que nació, aparte tengo un carácter muy profesional y no tendría que haber pasado nada".

Tras lo sucedido, Cinquetti mostró su inconformismo y aseguró que "la verdad me molesta, porque desde el punto de vista profesional me parece que no se tiene que meter nadie. Porqué se mete conmigo, con mis posibilidades laborales, económicas y de mi familia".

Por último, cerró revelando su actual relación con el ex entrenador de Millonarios, "Con Miguel no hablo y la verdad con lo que pasó en lo último no tengo interés de hablar. Habiendo terminado todo bien antes, lo considero algo para mí muy grave".

A dar el primer paso en busca de los grupos: Nacional, con la camiseta inflada, visita a Libertad