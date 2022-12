Miguel Herrera: “Lo vi bien a Giovani Dos Santos, pero lo que pasó es algo difícil de asimilar”

El técnico del América, de México, se refirió al estado de salud del futbolista de las ‘Águilas’, quien recibió una fuerte patada de Antonio Briseño, que le causó un corte en su pierna derecha y tuvo que ser operado.

El entrenador del América, Miguel Herrera, aseguró este domingo que el volante Giovani Dos Santos está recuperado de una herida que sufrió en el partido ante el Guadalajara y confía en regresar pronto a las canchas.

Publicidad

"Lo vi bien, es difícil que alguien se muestre risueño con una lesión, pero lo noté animado porque es un tipo alegre. Me dijo que ya quiere ser dado de alta para ponerse a trabajar, aunque lo importante es que esté tranquilo y tome las cosas con calma, sin apurar los tiempos", señaló Herrera.

Este sábado Giovani fue lastimado por el tachón del defensa de Guadalajara Antonio Briseño quien le causó una herida profunda en el cuádriceps del muslo derecho, lo que obligó al cuerpo médico del América a realizar una intervención quirúrgica para regenerar el tejido.

Herrera reconoció que perderá a Giovani Dos Santos un mes y medio, lo que durará su recuperación, de acuerdo con el parte médico.

Giovani Dos Santos, que acumula siete juegos con el América, podrá abandonar el hospital en dos días y según confesó Miguel Herrera, no guarda rencor a Briseño.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

"Está con ánimo. Lo que pasó es algo difícil de asimilar, después de ver la entrada de Briseño, nos quedamos con el pensamiento de que fue una acción que debió evitarse, pero Giovani mismo lo tomó con tranquilidad y no hay problema", explicó.

Publicidad

El entrenador del América, comentó que no se enreda en problemáticas del reglamento y sólo espera que la sanción sea justa en contra del futbolista de la Chivas, por lo que no votó por solicitar una inhabilitación.

"No me corresponde, lo mío es la parte técnica y estratégica, lo otro será cuestión de la directiva. Creo que es una jugada imprudente, pero no puedo calificarla de mala intención. Lo que es un hecho, fue que llegó tarde con zapatos que trae cualquier futbolista para una cancha que ha sido mojada por la lluvia, al final son circunstancias del mismo juego", agregó.

América goleó por 4-1 al Guadalajara este sábado en el Clásico del torneo Apertura y saltó al tercer lugar de la clasificación, mientras su rival bajó al antepenúltimo escaño.