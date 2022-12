Mino Raiola, reconocido en Holanda: lo designaron persona más influyente del fútbol en ese país

El agente italiano de jugadores superó al seleccionador nacional Ronald Koeman y a la leyenda del fútbol holandés, fallecido en 2016, Johan Cruyff.

Mino Raiola fue designado "persona más influyente del fútbol en Holanda" tras un sondeo organizado por la revista "Voetbal International" entre jugadores, entrenadores y dirigentes del país centroeuropeo, informó el sitio internet de la publicación.

Raiola superó al seleccionador nacional Ronald Koeman y a la leyenda del fútbol holandés, fallecido en 2016, Johan Cruyff.

Raiola, de 52 años, nació en Italia, pero creció en Holanda, tras llegar cuando tenía un año. Primero fue propietario de una pizzería, para convertirse después en uno de los agentes más célebres del mundo del fútbol.

Entre sus clientes se encuentran Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y Matthijs de Ligt.

Raiola se mostró feliz por esta distinción. "Esta primera plaza me hace sentirme orgulloso", declaró. "Teniendo en cuenta además que ha hecho falta mucho tiempo para que el público y la gente me comprendan. Pero Cruyff es un icono y yo con seguridad no", declaró.

