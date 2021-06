Mis charlas de fútbol con Jhon Mario Ramírez

Hoy se murió Jhon Mario Ramírez. Y seguro que más allá de mi trabajo como periodista, me dolió porque en el último tiempo hablaba seguido con él debido a sus estudios del fútbol de formación en Bogotá y en el país y porque tengo un hijo con sueños de forjar su vida corriendo detrás de un balón.

A Jhon Mario lo conocí cuando él jugaba en Millonarios y yo estaba haciendo prácticas de periodismo en el ya desaparecido 'Diario Deportivo'. Desde ese entonces, cuando no había tanta restricción para nuestro trabajo, eran recurrentes y habituales las entrevistas a 'Jhonma', ídolo de los azules y con reconocimiento en Colombia.

En ese día a día de la reportería seguimos la carrera de casi 20 años de Ramírez, en sus puntos más altos y también en los bajos, cuando se acercó el tiempo de decir adiós al profesionalismo.

Ya sin jugar, era normal encontrarme con Jhon Mario en las canchas de La Morena, en Grada Norte o Xcoli, a donde él iba a ver jugar a su hijo Mateo y yo al mío. Eran minutos en los que él, acelerado y vociferante, hacía rápidos diagnósticos del fútbol y del futbolista bogotano, al que quería ayudar a formar y a ser competitivo en estos tiempos. Jhon Mario quería romper mitos y estereotipos que le han acuñado a los jugadores nacidos en la capital y que hacen carrera a nivel nacional.

También estuve cerca en 2018 y 2019 viendo su proceso en el equipo Sub-20 de Estudiantes FC, junto al agente Federico Echeverry. Me explicó una y otra vez su método 10-Futgloball, con posesión, tenencia de balón, comprensión del juego y criterio para encarar los partidos.

En la última entrevista que hicimos, para mi actual casa www.golcaracol.com, duramos dos horas charlando de fútbol y cinco minutos en la grabación. Contó que pasaba tardes y noches enteras analizando juegos del fútbol europeo, de lo que hacía Pep Guardiola en el Manchester City y me remarcó que hablaba mucho del juego con Alberto Gamero, su amigo y actual técnico de Millonarios, con quien se le veían las ganas de ir a trabajar y compartir conceptos.

Jhon Mario Ramírez soñaba y se había preparado para ser técnico profesional. Sabía que algún día le iba a llegar la oportunidad. El pasado 10 de mayo apareció esa opción, Patriotas de Boyacá lo nombró como DT. Estaba feliz, no se cambiaba por nadie. Sin embargo, no fue mucho lo que disfrutó de ese 'juguete' que había recibido y que quería tallar a su medida. Hace dos semanas larguitas le dijo a alguno de sus viejos amigos de Millonarios: "me cogió esa mierda, estoy encerrado en el apartamento". Jhon Mario se contagió por coronavirus, fue hospitalizado y hoy se dio la lamentable noticia de su fallecimiento. Ya no volverán esas charlas de fútbol, que tanto me gustaban.