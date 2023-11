Mohamed Salah y su confesión: es adicto y entregado a una particular actividad

A pesar de ser una de las más grandes figuras en el fútbol mundial, Mohamed Salah se ‘destapó’ y dio reveladores detalles de lo que es su vida lejos de los terrenos de juego. ¡Todo un completo adicto!

Teniendo éxito en uno de los deportes más complejos, difíciles y atractivos de todo el mundo, el futbolista egipcio parece no conformarse con ‘romperla’ en el Liverpool de Inglaterra, pues, en una entrevista particular, declaró que siente adicción hacia otra práctica, muy alejada al balompié.

Afirmando que su vida empezó a cambiar cuando incursionó en el ajedrez online, Mohamed Salah confesó a 'Sky Sports' que ha empezado a sentir una adicción por este juego, en el que se encuentra varios aficionados, quienes no le creen que sea él quien está jugando con ellos una partida individual.

"Juego literalmente cada día al ajedrez, soy adicto. No uso mi nombre, pero como nombre de usuario pongo mi nombre seguido de unos números. Me preguntan si soy Mohamed Salah y respondo que sí, pero no me creen. 'Mientes', me dicen. Entonces acabo por decirles: 'Vale, estoy mintiendo", dijo el actual jugador del Liverpool de Inglaterra.

Publicidad

Sumado a eso, el egipcio admitió tener un buen nivel, pero no uno tan alto como el del campeón mundial desde el 2013 a 2023. "No soy tan bueno como Magnus Carlsen, pero soy bueno. Nadie tiene posibilidades contra él, pero ojalá podamos jugar algún día", dijo Mohamed Salah en entrevista.

Mohamed Salah futbolista del Liverpool de Inglaterra Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Mohamed Salah en la presente temporada?

Disputando un total de 18 encuentros con la camisa del Liverpool, el futbolista egipcio ha logrado completar doce anotaciones y cinco asistencias, entre Europa League, EFFL Cup y Premier League.

Como uno de los habituales titulares, Mohamed Salah suma 1.352 minutos en cancha en lo que va de temporada, siendo uno de los que más rodaje ha tenido en el cuadro dirigido por Jurgen Klopp.

Publicidad

¿Cómo va el Liverpool en la presente temporada?

En cuanto a la Premier League, el cuadro ‘red’ actualmente ocupa la tercera casilla en la tabla de posiciones con 28 puntos, a dos de distancia del líder parcial, que es el Arsenal. Esto, tras trece jornadas disputadas.

Por otro lado, en lo que respecta a la EFL Cup, el 20 de diciembre Liverpool deberá jugar contra el West Ham a duelo directo, para sellar su paso a las semifinales del certamen.

Liverpool celebra en Europa League - Foto: OLI SCARFF/AFP

En el plano internacional, los dirigidos por Jurgen Klopp actualmente son primeros del grupo E en la Europa League, siendo un triunfo sobre el LASK en Anfield, este jueves, más que suficiente para avanzar a la siguiente fase del certamen.