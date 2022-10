Murió 'Medallo', famoso perro de un enardecido hincha de Independiente Medellín

'Medallo' es el nombre del canino más representativo del fútbol antioqueño en los últimos años, pues, junto a su dueño, don Deportivo Independiente Medellín , asistían al estadio Atanasio Girardot, para ver los juegos del conjunto ‘Poderoso’.

Julián Gustavo Giraldo Zuluaga es un hincha fiel del ‘rojo de la montaña’ al punto de cambiar su nombre, para llamarse igual que su equipo.

El 30 de abril de 2004, Giraldo suscribió una escritura en la Notaría Única de Amagá (Antioquia) para cambiar su nombre. Pero al momento de registrarla, el Notario 13 le negó la petición. Duró un año intentando hacer la modificación, hasta que la Corte Constitucional falló a su favor la tutela impuesta, para registrar ese nombre como la nueva identidad de este hombre.

Como evidencia y demostración de su gran amor por el seis veces campeón de Colombia, Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga, consiguió un compañero para esa pasión, y lo llamó ‘Medallo’, un canino que como él lo mencionó, estuvo con él por muchos años en muchos escenarios deportivos, acompañado al ‘Poderoso de la montaña’.

El pasado sábado 22 de octubre, el perro falleció, dejando un vacío e inmenso dolor en su dueño, DIM, que hasta el momento no ha confirmado cuál fue la razón de la muerte del can más famoso del fútbol antioqueño.

En una entrevista realizada por ‘TeleMEDELLÍN’, Zuluaga habló sobre la muerte de su mascota y lo que representó para él, mientras estuvieron juntos: “Por haber tenido un animalito tan lindo como fue ‘Medallo’, que me dio ejemplo para vivir, un animalito lleno de alegría, de amor, como son los perritos. ‘Medallo’ me acompañó a mí dieciséis años y medio en todos los estadios, eso me lo dio a mí este perro y eso es el que yo le doy al Deportivo Independiente Medellín que lo quiero con el alma y con el corazón; primero que todo Dios, pero después mi equipo y mi perrito que ya falleció”.

El señor Deportivo Independiente Medellín despidiendo a su perrito Medallo 💙❤️🥺 ¿Ya lloraron hoy? pic.twitter.com/Aw9iS1wfYQ — María Alejandra (@AlejaLoC) October 24, 2022

¿Qué viene para Independiente Medellín?

Luego del empate contra Jaguares de Córdoba, en el estadio Atanasio Girardot, el conjunto dirigido por David González, actualmente es noveno, con las mismas 29 unidades que su clásico rival, Atlético Nacional, pero con menos diferencia de gol.

Sin embargo, el próximo miércoles a las 8:00 pm en el estadio Nemesio Camacho el Campín, frente a Millonarios, jugará un partido pendiente, por la jornada 12 del Fútbol Colombiano, para llegar en regla e igualdad de condiciones a la última fecha y definir los ocho clasificados para las finales.

De vencer o empatar con el conjunto capitalino, el ‘rojo de la montaña’ inmediatamente escalaría en la tabla de posiciones, dejando afuera a los ‘verdolagas’.