"Muy bien que James Rodríguez haya salido a decir que no es él, ya que es una noticia delicada"

Las siguientes son las afirmaciones hechas por Javier Hernández Bonnet, quien reveló este jueves en la emisión de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que hubo una disputa personal entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, en la última concentración de la Selección Colombia. Acá lo dicho por Hernández Bonnet, tras conocer un comunicado oficial de James sobre el tema.

FCF: "No son ciertas las versiones de enfrentamientos y agresiones entre jugadores"

"Nosotros salimos a precisar hoy porque era injusto, ya que no dimos los nombres por respeto a ellos. Pero cuando mencionan en todos lados que (James) se dio golpes con Cuadrado, Lerma, Díaz y demás; entonces ahí sí uno tiene la obligación moral de decir quiénes son. Y por eso dijimos que quienes protagonizaron la pelea fueron Luis Fernando Muriel y James Rodríguez.

James está en todo su derecho en hacer cualquier reclamación, sea amistosa, personal o jurídica. Él tiene todo el derecho. Y nosotros tenemos la responsabilidad de responder por lo que decimos a través, no solo de las fuentes, que uno las debe conservar, sino también en caso de que el asunto se vaya más allá.

James Rodríguez se refirió sobre las supuestas peleas en la Selección Colombia

Entonces, para ser concretos, lo que menos se debe esperar es silencio cuando a uno lo involucran en algo y me parece muy bien que James Rodríguez salga a decir que no es él; pero deberá demostrarlo ante la realidad. En el caso de nosotros, que revelamos que su inconveniente fue con Luis Muriel, demostrar que eso existió porque hay testimonios muy serios que guardamos, ante una noticia tan delicada, con documentos soportados en testimonios que están en chats. Eso sí, yo respondo por lo que dije; no por lo que dijeron los demás".

Publicidad

Tabla de posiciones de la Eliminatoria sudamericana