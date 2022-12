“Muy pocos tenemos el privilegio de sentir como tiembla el césped de La Bombonera”

Esto dijo Fabián Vargas, mediocampista que pasó por Boca Juniors y se consolidó como un favorito de la tribuna. El exfutbolista levantó nueve títulos con la elástica del ‘xeneize’.

Este viernes, Boca Juniors cumplió 115 años de historia, hecho que recordó la presencia los jugadores colombianos que dejaron una buena imagen en el tradicional club bonaerense.

Publicidad

“Aceptaría la propuesta de Queiroz y que luego se dé una ‘pandemia’ para que todos hagan lo mismo”

Uno de ellos fue el bogotano Fabián Vargas, quien jugó en dos periodos en el ‘xeneize’, entre 2003 y 2006; y entre 2007 y 2009, donde logró levantar nueve títulos jugando con el equipo azul y oro.

En las últimas horas, GolCaracol.com habló con Vargas Rivera, quien contó toda la historia de su paso por Boca Juniors.

Boca Juniors llega a sus 115 años de vida: acá los colombianos que quedaron en su historia

Publicidad

¿Cómo fue su llegada a Boca?

“Se escuchaban muchos rumores, me habían llamado gran parte de la prensa de Argentina a preguntarme sobre la posibilidad. No había nada concreto. Me llamaban muchos que decían ser empresarios. América quería que se hiciera una negociación directa. Me llamó Daniel Comba a decirme que el negocio se había caído. Cuando Daniel me dice que no se va a dar el negocio, a mi casi me da algo, era mi gran ilusión ir al fútbol en el extranjero y poder llegar uno de los equipos más grandes, como lo es Boca. Me sorprendió mucho porque yo ya había hablado con las directivas de América. Entonces ese día contacté con la persona que tenía que hablar y a las dos horas me estaba llamando para decirme que ya había un arreglo, que iban a mandar la documentación desde Boca con la oferta formal. A los dos días estaba viajando a Buenos Aires”.

Publicidad

Travesía de un grupo de hinchas del Medellín no termina: fueron detenidos en Buenos Aires

¿Qué sintió cuando pisó La Bombonera por primera vez?

“Cuando llego a Buenos Aires, que hacemos la revisión medica y firmamos el contrato, para mí fue un sueño cumplido. Siempre había dicho que quería jugar en Boca Juniors y había trabajado mucho para conseguirlo. Pisar La Bombonera como jugador de Boca es una sensación indescriptible, lo que se siente cuando se está en ese túnel, en el vestuario, ya cuando se va a salir y cuando se sale a la cancha, que se empieza a mover el césped, es algo que muy pocos tenemos el privilegio de vivirlo”.

Ancelotti, un 'colombiano' más: el DT del Everton quiere reunir a James y a Arias con Yerry Mina

Publicidad

¿Cómo fue ese regreso a Boca, después de pasar por Internacional?

“Fue un momento de consolidación. Yo me había ido a préstamo a Internacional y cuando regresé no tenia espacio en el equipo. Venían de ser campeones de Libertadores con Miguel Ángel Russo. Él fue muy claro conmigo, me dijo que le gustaría que me quedara, pero en este momento no hay espacio, vas a tener que trabajar; yo se quien empieza jugando, pero no se quien termina jugando en Japón. Se refería al Mundial de Clubes. Me lo puso claro, si quería jugar tenia que ser bajo esas condiciones y esperar la posibilidad. Duré tres meses sin jugar, hasta que me volví a ganar la posición. La claridad que me dio la cumplió y terminé jugando de titular en Japón”.

Publicidad

Fredy Guarín, solidario: invitó a hinchas del Vasco a ayudar en estos tiempos de coronavirus

¿Qué pasó por su cabeza esos tres meses?

“Fue muy duro, pero para mi fue un renacer. Se convirtió para mi en un reto de volverme a ganar a posibilidad de jugar como titular, porque no me llevaban ni al banco. Duré tres meses sin concentrar. De hecho, hay un partido que me da la posibilidad de ganarme esa opción de volver al equipo, jugando contra Cipolletti con la reserva del equipo, en un pueblo de Argentina donde el equipo tenia que ir a jugar. Miguel me dijo que me quedara, que descansara, y yo le respondí que llevaba tres meses descansando. Viajé con el equipo de la reserva. Miguel había ido porque era un homenaje para Boca. Y eso me abrió la puerta de volver a meterme en el banco de Boca y después terminar el año como titular. Se había convertido en mi reto y lo terminé cumpliendo”.

El Diego de la gente: Maradona está dispuesto a resignar parte de su sueldo en Gimnasia

Publicidad

¿Su recuerdo más bonito?

“Todo mi paso por Boca fue espectacular, fueron nueve títulos, cinco años. Pero el recuerdo más bonito que tengo es el de la hinchada. Meterte en el corazón de una de las hinchadas más fuertes del mundo no es fácil y creo que es la mayor satisfacción como jugador, que te recuerden de la manera en la que lo hacen conmigo. Saber que te reconocen el trabajo que realizaste, me da la tranquilidad de que hice las cosas bien y de que mi paso por este gran equipo fue importante”.

Publicidad