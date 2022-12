Nabil Fekir es alternativa en Nápoles, en caso de no contratar a James Rodríguez

El equipo italiano se encuentra a la expectativa en el tema del colombiano, pero también analiza otra opción en el mercado francés.

El novelón que se armó en las últimas semanas con la contratación de James Rodríguez por Nápoles , no ha impedido que los dirigentes del club italiano miren en el horizonte otras posibilidades para reforzar la zona de volantes, con miras a encarar la temporada 2019/2020.

Aunque el propio Carlo Ancelotti, DT del equipo del sur de Italia, manifestó el domingo que no se da por cerrada la opción de contratar a James; la prensa informó que también siguen al mediocampista Nabil Fekir, francés de 26 años y del registro del Lyon.

Fekir habló con el entrenador, Carlo Ancelotti, que le precisó que no es más que un plan B, ya que su primera opción es hacerse con los servicios del colombiano del Real Madrid James Rodríguez.

El Betis, por su parte, le ofrece 600.000 euros brutos mensuales hasta junio de 2024, frente a los 350.000 que recibe en Lyon, y se quedaría con su hermano Yassin (de 22 años), siempre según "L'Équipe".

Sobre todo, el club francés obtendría lo que reclama para desprenderse de su antiguo capitán, en torno a 25 millones de euros con primas.

Pero Fekir, que tiene preferencia por la liga española, esperaba algo más que un equipo que la pasada temporada acabó décimo, en mitad de la tabla.

Sevilla y Valencia habían examinado su caso pero, como otros posibles candidatos a la compra (en la lista también estaban el Atlético de Madrid o el Inter de Milán), no lo han concretado en ofertas.

El centrocampista ya no jugó el pasado sábado con el Lyon y probablemente no volverá a vestir su camiseta. Su suerte debería quedar fijada esta semana porque no quiere esperar más, de acuerdo con el diario deportivo.

Se esperan días definitivos para clarificar si James Rodríguez jugará o no en Nápoles, después de un amplio lapso de tiempo en medio de diferentes versiones.

