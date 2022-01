Nació en Barranquilla, se llama Zinedine Zidane, se destacó en el 'Baby Fútbol' y su ídolo es Neymar

"'Zizou', me gusta que me llamen así", expresó de manera directa, en charla con Gol Caracol, el pequeño Zinedine Zidane Bedoya Morales, quien nació en el barrio la Ciudadela 20 de julio, de Barranquilla, y se destacó en la más reciente versión del 'Baby Fútbol'.

El nombre es tan peculiar, que pocas personas le creen y al niño le toca mostrar su tarjeta de identidad para que vean que no está mintiendo. A eso es lo que se acostumbró el pequeño jugador de La Nubia.

"Me inspiro en el exjugador del Real Madrid para saltar a la cancha y jugar. Soy un futbolista alegre, pienso mucho en mis compañeros siempre para asistirlos y que hagan goles", dejó saber el pequeño Zidane, quien prefiere dar asistencias que anotar goles.

De hecho, en el 'Baby Fútbol' fue uno de los máximos asistidores, aunque también anotó en tres ocasiones. Nada mal para un volante ofensivo, que cuando entra a la cancha deja atrás toda la 'película' de Zidane y saca todo su talento con la pelota en su pies.

Su madre, la señora Marta Morales, viajó directamente desde la 'arenosa' para ver a su pequeño retoño en acción, en tierras antioqueñas, y vaya que disfrutó al verlo jugando en el torneo infantil de mayor importancia en Colombia.

"Me siento una madre afortunada y bendecida porque Dios le dio ese talento para jugar al fútbol. Estamos agradecidos con el club, lo acogieron desde que tiene 9 años, ellos lo formaron y con el apoyo de la familia se ha formado este jugador", expresó en la charla.

Y cómo no va a ser futbolero Zinedine Zidane Bedoya, si desde los tres años patea una pelota y ahora se prepara para seguir en su proceso, esperando que todo sea en vía ascendente.

"Me gustaría jugar en la Liga de Francia. Me gusta el fútbol de Neymar, me encanta, me guío en sus jugadas para intentar hacerlas", añadió, con un tono de esperanza en su voz.

"Se caracteriza por su buena condición futbolística, llama la atención por su nombre, pero cuando juega destaca por sus cualidades. Le gusta llegar al gol y tiene un buen rendimiento; tiene mucho por demostrar y con un increíble potencial", remarcó Sebastián Duque, entrenador del Zinedine Zidane criollo.

Esa es la historia del pequeño 'Zizou' barranquillero, que nació en las entrañas del popular barrio la Ciudadela y quien añora llegar muy lejos en el fútbol nacional e internacional.

"Jugaré donde Dios quiera, solo quiero disfrutar y ser grande en el deporte", concluyó el infante, quien dentro de las canchas descresta a más de uno.