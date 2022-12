Nacional, América, Cali y Santa Fe, entre los 10 mejores del Interclubes de la Difútbol

Este fin de semana se jugarán los duelos de ida de la sexta fase del torneo Sub-17 en el que participaron 325 equipos de todo el país. El duelo entre 'cardenales' y 'verdolagas', el más atractivo.

A la par de estar atentos de la fase definitiva de la Liga Águila II-2017, son varios los clubes del fútbol profesional colombiano que le siguen apostando fuertemente al trabajo de las divisiones inferiores.

Y así como se acercan las fases finales en el torneo de primera división, en los campeonatos de la Difútbol también se acerca la hora de escoger a los mejores del año.

En el torneo nacional de la Difútbol en categoría Sub-17, ya solamente quedan en competencia los 10 mejores equipos después de que hace seis meses arrancaron 325 divisas de las distintas regiones de Colombia.

Nacional, América, Cali, Santa Fe, Medellín, Águilas, Sarmiento Lora, Maracaneiros, Estudiantil y Belén La Nubia fueron los clasificados y ahora sueñan con seguir avanzando en la búsqueda del título.

Entre los duelos más significativos se destaca el enfrentamiento entre Santa Fe y Nacional, que iniciarán este sábado, a la 1:00 p.m, en la cancha del Campus de la Universidad Santo Tomás, en el norte de Bogotá.

Los 'cardenales' son dirigidos por Jorge Rojas y este año participaron en Suecia en la Gothia Cup, mientras que los 'verdolagas' tienen como entrenador a Hernán Darío 'el Arriero' Herrera.

El resto de los cruces y los partidos de este fin de semana son los siguientes :

Belén La Nubia vs. Medellín

Sarmiento Lora vs. Estudiantil

Maracaneiros vs. América

Águilas vs. Cali