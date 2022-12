Nacional, Cali, DIM, Santa Fe y Cortuluá, entre los mejores equipos del Interclubes Sub-17 de Difútbol

Este fin de semana quedaron definidos los diez equipos que aspiran al título y se encuentran representativos de clubes profesionales que vienen trabajando fuertemente en sus canteras.

Nacional, Cali, Cortuluá, Medellín y Santa Fe, que clasificó a sus equipos A y B, son grandes protagonistas del torneo nacional Interclubes Sub-17, que organiza la Difútbol y que desde el próximo fin de semana entrará en su recta definitiva en la búsqueda del campeón.

Los 'cardenales' lograron ubicar a sus dos planteles Sub-17 en competencia hasta la sexta fase del torneo, en el que hay una buena cantera de jóvenes y promisorios futbolistas.

Junto a los clubes profesionales mencionados anteriormente, también clasificaron a la sexta fase del campeonato representativos como Comfenalco Santander, Estudiantil, de Antioquia; Academia Tolimense, de Ibagué; y Academia Crespo, de Cartagena.

En la ronda anterior, el hecho más significativo se presentó con la goleada 5-0 de Estudiantil sobre Atlético Junior, que quedó por fuera de competencia pese a haber ganado 4-1 en el partido de ida.

De igual forma, para destacar la remontada del Cali, que superó 6-0 a Cyclones.

Cabe señalar que en este torneo nacional Sub-17 comenzaron participando en el mes de marzo más de 300 equipos de diferentes regiones de Colombia.

Ahora los enfrentamientos, con duelos de local y visitante para cada uno de los equipos, quedaron de la siguiente manera.

Nacional vs. Cali

Santa Fe B vs. Estudiantil

Medellín vs. Cortuluá

Academia Crespo vs. Comfenalco Santander

Santa Fe vs. Academia Tolimense