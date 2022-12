“Nadie es un delincuente si no está sentenciado”: Ministro de Hacienda en el caso Cristiano

Cristóbal Montoro le pidió a los medios a respetar la presunción de inocencia del atacante del Real Madrid, convocado por la justicia española como investigado por un presunto fraude fiscal.

"Lo que creo importantísimo es insistir en que nadie es un delincuente si no está sentenciado. Y por tanto el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos", declaró Montoro en rueda de prensa, al ser interrogado sobre el tratamiento en los medios del caso.

El atacante estrella del Real Madrid fue objeto de una denuncia a mediados de junio de la fiscalía, que sospecha que el jugador portugués creó una estructura en 2010 "para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen", por un monto de 14,7 millones de euros.

El martes, en una entrevista publicada por el diario ‘ABC’, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó de su lado que Cristiano "no se merece que le traten como a un delincuente".

No respetar la presunción de inocencia "no se corresponde con una sociedad moderna, con un Estado de derecho, esto no tiene ningún sentido y hay que pedir mucho más equilibrio", expresó el ministro Montoro, poco antes de que trascendiera la convocatoria de la justicia española al cuatro veces Balón de Oro de 32 años.

De todas maneras, Montoro estimó que los deportistas "deben ser ejemplares para toda la sociedad" y "especialmente escrupulosos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", porque sus actos impactan sobre "toda la sociedad, por ejemplo en la juventud, los niños".

Cristiano Ronaldo, mencionado en diciembre en la investigación "Football Leaks" sobre las prácticas fiscales en el mundo del fútbol, llevada a cabo por varios medios europeos, denunció en enero una campaña mediática en su contra.