"Nadie sabe cómo se va a comportar el virus, no se puede decir cuándo regresa el fútbol"

España calcula que suma unos 1.000 millones las pérdidas para sus equipos si no se reanudan la competición local, Champions y Europa League, aboga por intentar acabar las once jornadas que restan de campeonato.

El presidente del sindicato de futbolistas españoles AFE, David Aganzo, afirmó este martes que "ahora mismo no tenemos ninguna fecha" para reanudar la Liga, recordando que la prioridad es la seguridad, para lo que hay que ver cómo evoluciona la epidemia de coronavirus."

"Ahora mismo no tenemos ninguna fecha y creo que es complicado poner fecha al inicio de la competición", afirmó Aganzo, en un foro telemático organizado por el diario AS.

El presidente de la AFE explicó que se ha reunido "en varias ocasiones con Javier (Tebas, presidente de la Liga) y hemos estado hablando de posibles (calendarios), de futuribles, pero claro no sabemos ninguno como va a actuar este virus, como no sabemos la evolución de este COVID-19 no se puede poner ningún tipo de fecha".

La Liga, que calcula en unos 1.000 millones las pérdidas para los equipos españoles si no se reanudan la competición local, Champions y Europa League, aboga por intentar acabar las once jornadas que restan de campeonato, parado desde el 12 de marzo pasado por la epidemia.

Tebas había adelantado en un encuentro con la prensa internacional que, en caso de reanudarse la Liga, "los escenarios actuales que tenemos es poder empezar 28-29 de mayo, 6-7 de junio o 28 de junio".

"Sabemos que la UEFA ha dado un plazo máximo hasta el 31 de julio para acabar las competiciones nacionales, y vamos a intentar ir paso a paso, viendo la evolución del COVID-19", dijo este martes Aganzo, que insiste en que "lo que más inquieta es la salud".

"Lo primero es que la salud de los compañeros y las compañeras esté totalmente garantizada y que sea el ministerio de Sanidad quien garantice esa salud", añadió el presidente de AFE.

"Nosotros no tenemos ningún tipo de prisa, simplemente queremos que los futbolistas estén seguros, que tanto ellos como ellas puedan tener un deporte para vivir, un deporte nunca puede estar para matar", aseguró Aganzo.

Para el presidente la AFE, uno de los problemas de seguridad reside en el distanciamiento social, algo que ve complicado implementar en un deporte como el fútbol.

"Los futbolistas no podemos guardar esa distancia de seguridad entonces tendremos que tomar una medida sobre este tema y tendrá que ser el ministerio de Sanidad quien tome esa decisión", consideró.

