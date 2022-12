Nalija: “Neymar es un borracho y un drogadicto que necesita estar preso”

Este domingo se conocieron nuevas acusaciones de la modelo brasileña en contra del astro brasileño del PSG, de Francia, que prepara su defensa en este caso que ha dado de qué hablar.

El medio brasileño ‘Tv Record’ reveló este domingo unas importantes conversaciones privadas entre Nalija Trindade, la modelo brasileña que acusa de violación a Neymar, y José Edgar Bueno, el primer abogado de la mujer, hasta que este decidió dejar el caso a los pocos días de hacerse público.

Publicidad

En las conversaciones que mantienen, Nalija hac graves acusaciones sobre Neymar y su estilo de vida. Lo define como un “borracho y un drogadicto que debería estar preso o internado”.

¡Es hora de que usted sea el que elija el camino! Haga acá su pronóstico para la Copa América 2019

Acá un aparte de las conversaciones entre la supuesta víctima y el letrado, que fueron publicadas por el diario ‘ABC’, de España.

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo habla en las capturas. Es una persona de mala índole. Un drogadicto, agresor, que necesita estar preso o internado. No tiene condiciones para andar en sociedad, porque es una amenaza para él mismo.

Publicidad

Abogado: Calma. Esto inmediatamente después de presentar la denuncia.

Najila: Estoy con rabia. Debería haberle matado cuando tuve la oportunidad.

Publicidad

Abogado: Nunca.

Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el vídeo?

Abogado: He mostrado el informe y he hablado del vídeo y los Whatsapps. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No haga nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.

Najila: Yo sé (?) Pero es que desde que estuve allí, no conseguí vivir más mi vida. ¡Estoy flipando!

Publicidad

Neymar, en tanto, lejos de la Selección de Brasil por cuenta la lesión que sufrió en uno de sus tobillos en el partido frente a Catar, prepara su defensa del caso.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados