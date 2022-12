No, gracias.

Nani arremetió contra Modric: no ve al croata ni el “Top 3” para ser Balón de Oro Nani, jugador del Sporting de Portugal y ex del Valencia, asegura que Modric no está ni siquiera entre los tres primeros para disputar el Balón de Oro, galardón con el que fue premiado este año el jugador del Real Madrid.