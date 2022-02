Nelson Ramos, luego del robo en Cali: “Me pareció muy raro que el ladrón iba por mi cadena”

Nelson Ramos vivió uno de los mayores sustos de su vida el pasado sábado, cuando hombres armados ingresaron a una peluquería donde se estaba cortando el pelo, en el sur de Cali, y robaron en la barbería.

“Yo creo que lo que lo afecta más a uno es la situación. Es un lugar muy concurrido, que hay muchos restaurantes. Son muy seguidos los robos ahí, me pareció muy raro que el ladrón iba por mí, y me preguntó por la cadena cuando tenía la bata puesta. Uno se siente como un nada pues, porque el ladrón tocándolo a uno, requisándolo. Gracias a Dios no pasó a mayores, porque uno no se imagina ese tipo de cosas”, sostuvo el guardameta, de 40 años.

El arquero de Boca Juniors de Cali relató al detalle lo que ocurrió ese 12 de febrero: “A mí cuando me robaron el sábado eran las 11 de la mañana. Los dueños de las cámaras, cuando yo cogía otro celular, porque pedí minutos prestado, me contaban que en esa cuadra robaron un restaurante el domingo, y por esos días antes habían disparado”.

Nelson Ramos, exarquero del América de Cali, fue víctima de robo en una barbería en Cali.



Según el testimonio del futbolista, los delincuentes lo atacaron directamente para quitarle una cadena, ¿qué pasa con la seguridad en la ciudad?

Finalmente, Ramos sostuvo que se está haciendo todo lo posible para encontrar a los implicados del atraco, y que no vaya a quedar impune.

“En estos días estamos para investigar más a fondo las cámaras. Esperemos qué pasa, porque mucha gente trabaja por esa zona, y la gente no va a seguir yendo. Yo antes vivía por ahí y ya no”, manifestó.

