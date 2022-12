Néstor Lorenzo: “‘Teo’ tiene todo el fútbol en la cabeza, ojalá Queiroz lo convoque a la Selección”

Néstor Lorenzo, exasistente técnico de José Pékerman en la Selección Colombia, habló este miércoles con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre varios temas concernientes al combinado nacional y sus jugadores.

Entres las muchas cosas que dijo, Lorenzo destacó la inteligencia de Teófilo Gutiérrez para jugar al fútbol y dijo que espera que el delantero del Junior tenga una segunda oportunidad con Colombia.

“'Teo' es un privilegiado, tiene todo el fútbol en la cabeza, ojalá Queiroz lo vuelva a convocar y se le cumpla el sueño. Pero el sueño tiene que ir de la mano con una necesidad de la Selección”, aseguró.

Además, se refirió a los dos referentes del equipo, Radamel Falcao García y James Rodríguez, quienes no vienen teniendo una buena temporada con sus equipos en el exterior.

Acá todas sus declaraciones:

Proceso en la Selección Colombia

"Fueron los jugadores los que transmitían desde el campo. Nosotros más allá de ordenarlos en el campo, era que se comprometieran a un desafío muy grande que era jugar un Mundial después de tantos años, el honor tan grande que era".

"Si ven el proceso desde 2012 hasta el 2018, todos los jugadores fueron muy valorizados y jugaron en los mejores equipos del mundo, era un grupo compacto y querían quedar en la historia y lo lograron", aseveró.

"Nosotros lo que buscamos era complementar ciertas características dentro del equipo que podían darnos resultados continuos a través del tiempo. La inclusión de Macnelly para que se junte con James era una duda que teníamos con José".

Dirigir en Colombia:

"La verdad que no se dio, uno tiene una idea de un proyecto. Los clubes me tienen que dar su idea de proyecto y uno decide si sí o si no y si tengo posibilidad de cumplirlo. Nadie va a un lugar donde va a jugar mal".

"No me gustaría ir a ver qué pasa, me gustaría que ir a hacer las cosas bien y que el equipo esté seguro de que soy el idóneo en el cargo".

Edwin Cardona:

"Edwin fue un jugador que lo usamos mucho, nos dio muchas satisfacciones, tiene una gran pegada, siempre consideramos que James tenía que tener un socio como Juanfer o Macnelly. El hecho de porque quedo fuera del mundial son elecciones tácticas o de complementación con otros jugadores, lo rivales que vas a tener, todo lo tuvimos en cuenta y nos reunimos. Venia un José Izquierdo en Inglaterra en un gran momento. El problema es que James no estuvo al 100%, si él estuviera a 100% quizá no hubiera hecho tanta falta".

James Rodríguez:

"Cuando nos vemos con José de pronto hacemos un comentario, por ejemplo, a James puedo saludarlo por el cumpleaños, no soy 'cargón' ni de llamarlo una vez por mes. Tengo muchos jugadores que les tengo mucho cariño. Cuando uno está al frente de la selección uno llama a lo jugadores una vez por semana. Ahora no se puede saber lo que está pensando".

Falcao García:

"Falcao para mí es el manual del centro delantero, yo tengo un sobrino, Franco Pulicatto, le digo que vea videos de Falcao, un nueve de esos mira los movimientos que hace. Un día cuando estaba en el Atlético contra el Levante, le pase el informe a José “no hizo gol, pero hizo todo bien”, le dije".

"Falcao debería ser el entrenador de los delanteros de la Selección el día de mañana".

Empalme Pekerman - Queiroz:

"No ha habido comunicación, no puedo aseverarlo porque no sé si a José lo llamo Queiroz, por lo menos a mí no me llamaron. Cuando llegó Queiroz fue muy claro con los conceptos."

Juan G. Cuadrado y su nuevo rol en la Selección:

"Se le complica por sus características, él es muy explosivo ahí debe tener más pausa, cuando los tiras a la banda tiene a lo sumo uno adelante y la tira larga porque es muy veloz, donde juega debe tener carreras más cortas. Con la práctica lo va a lograr y lo va a mejorar, pero al principio le va a costar".

Recambio generacional:

"Yo creo que el cambio se sigue dando, el cambio grande se dio en nuestro proceso que fue cuando sufrimos en la eliminatoria pasada. El cambio de los centrales, Barrios, lo laterales. El cambio el equipo lo sintió, de la defensa titular del 2014 no quedó nadie".

Líderes dentro de la Selección:

"El liderazgo Perea y Yepes tenían pasta de líder para guiar a un equipo, también Falcao de pronto. Dentro del campo también hay lideres pasivos como Zuñiga porque hacía muy bien, lo entendía. Macnelly, Aldo Leao Ramírez, hacían jugar muy bien a los demás".

