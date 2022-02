Néstor Pitana se defendió de las críticas por el polémico penalti sancionado en Unión vs River Plate

Este sábado 12 de febrero, River Plate perdió 1-0 contra Unión de Santa Fe, gracias a un gol de Mauro Luna, al minuto 58, tras un penalti que Néstor Pitana sancionó, pero que dejó serias dudas y despertó la molestia en las toldas del 'millonario'.

De hecho, al finalizar el encuentro, el arquero Franco Armani fue a decirle de todo al árbitro argentino. De igual manera, el director técnico Marcelo Gallardo, si bien no ahondó en el tema, fue contundente al decir que le parecía "inventada".

Publicidad

Frente a ello y otra tantas críticas que le han 'llovido', en las últimas horas, el juez central se pronunció y, en entrevista con 'ESPN', salió en defensa de su decisión, dando varios argumentos por los que consideró que sí hubo infracción.

"Es una constante evaluación. Me quedo con el ángulo que tengo. Veo penal y por eso lo pito. No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entré jugadores. Veo que se lo lleva puesto", expresó.

Publicidad

Además, con el arribo del VAR en Argentina, explicó que "más allá que se pueda ratificar o rectificar, uno tiene un ángulo y decisión. Y uno va a constatar. No perdamos la premisa que el árbitro de cancha toma decisiones", añadió.

"Si no, esto deja de ser fútbol. El VAR es cuando es un error obvio y claro. Soportar por soportar decisiones que no ocurren, no. El árbitro te está relatando y hay imágenes que constatan, tenés que acompañar la decisión", sentenció.

Publicidad

Así las cosas, el inicio de año para Néstor Pitana no parece ser el mejor, precisamente. Y es que, luego de haber estado envuelto en una gran polémica, en el recordado partido, entre Brasil y la Selección Colombia, en la pasada Copa América, ahora pasa esto.