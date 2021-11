Néstor Pitana volvió a ser tema en redes: lo compararon con varios personajes por su particular look

Cada vez que Néstor Pitana salta a una cancha, da de qué hablar. Por eso, este sábado 27 de noviembre, mientras dirigía la final de la Copa Libertadores, entre Palmeiras y Flamengo, no fue la excepción.

Si bien no fue por alguna crítica debido a una polémica decisión o para aplaudir su actuación, se hizo tendencia en redes sociales por su particular look, comparándolo incluso con personajes reconocidos.

Pasan los años y Pitana es cada vez más parecido a él. pic.twitter.com/RyXUQ9rQ7f — ғᴏʀᴛɪɴᴇʀᴏ 🇭🇺 (@santivs10_) November 27, 2021

Ahora se entiende porque Pitana no se rapaba, es literalmente este: pic.twitter.com/JrracOf10k — Ariel (@arimakaveli) November 27, 2021

Pitana dirige la final de la copa libertadores pic.twitter.com/W2kTsr1rFp — Fred Erick (@freder1ck_) November 27, 2021

Pitana HOY EN LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/srgX1FFOTU — Alan Joel (@JOELIT__) November 27, 2021

Como se devaluó la imagen de Pitana con la pelada es increíble, pasó de ser un tipo normal con buenos brazos a ser Gru. pic.twitter.com/Fq7DzWxLE6 — Ts3 Ooc (@Ts3Ooc) November 27, 2021

Cabe recordar que este corte de cabello ya lo tenía desde hace un buen tiempo. De hecho, fue justo después del escándalo en Copa América, cuando validó un gol de Brasil contra Colombia, luego de que el balón lo tocara en el desarrollo de la acción.