Neymar afirmó que Zúñiga estuvo a punto de dejarlo sin jugar fútbol por el resto de su vida

El astro brasileño tuvo una entrevista con Gerard Piqué para ‘The Players Tribune’ en la que habló del Mundial de Rusia 2018 y lo difícil que fue el de 2014, por su lesión y la goleada de Alemania a Brasil.

Neymar, quien en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 salió lesionado tras en la espalda por parte de Camilo Zúñiga, se refirió a ese momento como el peor con su selección.

“El peor momento que he tenido con la selección fue la lesión en el Mundial de 2014, fue una semana dura, solo lloraba, mis papás también, estábamos tristes”, afirmó Neymar.

Además, explicó que el golpe fue muy fuerte y que “cuando me choca, intento levantarme, pero me dolía mucho, no sentía nada de las piernas”.

Por último, mencionó que en el hospital le dijeron que le tenían dos noticias, una buena y una mala. “La mala fue que el Mundial se había acabado para mí y la buena que podía seguir caminando”, el brasileño aseguró que si el golpe hubiera sido dos centímetros más hacia un lado su carrera habría terminado.

En el resto de la charla con su excompañero, el jugador del PSG se mostró esperanzado por el Mundial de 2018. Además, afirmó que Messi la pasó muy mal durante las eliminatorias, y vaticinó que Islandia será la sorpresa en el próximo certamen mundialista.

Vea aquí la entrevista completa:

