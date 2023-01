Neymar es criticado desde Brasil, por su ausencia en el velorio de Pelé: le recordaron las fiestas

A solo horas para sellar el rotundo adiós de ‘O Rei’ Pelé , la ausencia de Neymar en su velorio ha generado gran molestia en el entorno brasileño, que lo ha criticado fuertemente, tildándolo como el único responsable de su no asistencia.

Bien es sabido que la relación entre ambos íconos del fútbol sudamericano y mundial, pero especialmente de la ‘canarinha’; era muy buena, y no solo por ser grandes referentes en el Santos, sino también por su cercana amistad que sostuvieron en vida.

Es por eso, que no se esperaba solamente un mensaje a través de redes sociales, lamentando la muerte de Pelé, el entorno brasileño le exigía a Neymar acompañarlo en su velorio, siendo parte del gran homenaje que se le está llevando a cabo al único jugador capaz de consagrarse en tres oportunidades de la Copa del Mundo con su selección.

Durante el programa "Brasil Urgente", el presentador José Luiz Datena afirmó sentirse avergonzado de la actitud del ‘10’ del París Saint-German, retransmitiendo también las sensaciones de los hinchas del Santos de Brasil, que esperaban la llegada del astro en la despedida de ‘O Rei’, hecho que no se dio, a tal punto que el mismo Neymar envió a su padre en su lugar, dejando como una explicación el no aval del club, para su presencia en el sentido homenaje.

Sin embargo, esto no convenció mucho a Datena, que arremetió contra el jugador de 30 años: “Si Neymar quisiera venir, vendría”. Además de eso, afirmó que la asistencia o no dependía únicamente del exBarcelona, quien tiene gran influencia en su equipo: “Bien pudo Neymar haber presionado al PSG para venir aquí. Ya ha presionado varias veces al club para venir a fiestas, por qué no pedirle al PSG para despedirse de Pelé. Creo que Neymar, como jugador brasileño, tenía la obligación de venir a ver el ataúd de Pelé. Era importante para el fútbol brasileño".

Cabe resaltar que el ‘10’ de la ‘canarinha’ delegó a su padre: Neymar Santos, para representarlo el pasado lunes 2 de enero, en el velorio del Pelé: “Con mucha tristeza mi hijo me pidió para estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé”.

“Pelé fue inspiración para todos nosotros, inspiró a este deporte, a todas las generaciones, Pelé fue siempre referencia. Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes y Neymar no viene”, afirmó el padre de Neymar Jr.