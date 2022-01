"Neymar es menos eficiente, envejece, gana kilos sin parar y no tiene la forma adecuada de vida"

En la actualidad, Neymar se está recuperando de una lesión que sufrió en su tobillo izquierdo, el pasado 28 de noviembre, en la victoria 3-1 del PSG sobre Saint-Étienne, por la Liga de Francia. Razón por la que, desde entonces, no ha podido jugar con el club parisino.

Sin embargo, hubo un hecho que causó cierto malestar. Y es que, a diferencia de sus compañeros, no se unió a la plantilla, sino que se quedó en Brasil para pasar unos días más en su tierra natal. Por eso, las críticas no se han hecho esperar y una en particular fue dura.

Jérôme Rothen, exjugador del PSG, entre 2004 y 2009, arremetió contra el brasileño. "¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene una proporción de goles y asistencias por debajo?", dijo.

Pero no fue lo único. También le expresó al futbolista, de 29 años, que "es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo."

Y el 'palo' no fue solo para Neymar. En medio de sus declaraciones le habló de frente a Leonardo, director deportivo del equipo parisino. "Es inaceptable, y culpo al director deportivo porque es quien decide todo. Él dio el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿dónde estamos? ¡Es increíble!".