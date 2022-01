Neymar Jr.: "Para mi familia y amigos soy Batman; pero para quien no me conoce, soy el Joker"

Este martes 25 de enero, la plataforma de streaming Netflix estrenó 'Neymar: el caos perfecto', una serie documental de tres capitulos sobre el astro brasileño del PSG, que dejó bastantes testimonios relevantes sobre lo que ha sido su carrera.

El relato recorre desde los inicios de Neymar en el fútbol, en el seno de una familia humilde en el estado de Sao Paulo, y sus primeras victorias en el Santos, hasta la fama como estrella de la 'canarinha' y en Europa, donde brilló en el Barcelona desde 2013 y en el Paris Saint-Germain a partir de 2017.

Neymar, una figura controvertida dentro y fuera de la cancha, despierta por igual amores y odios entre los fanáticos del fútbol.

La serie da cuenta de las numerosas críticas que ha afrontado el atacante durante su carrera.

"No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan: "Neymar está de fiesta" o no sé qué. ¿Cómo he jugado? Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me critican más de lo que me merezco y es difícil. Para mi familia, mis amigos íntimos... Soy Batman. Pero si no me conoces soy el Joker", dice.

"Yo confío en mí, y basta", agrega.

El brasileño también comenta cómo fue su primera experiencia en el continente europeo, cuando, con 14 años, fue a hacer pruebas en el Real Madrid: "Mi primera vez en Europa. No entendía nada, la comida era diferente. No estaba acostumbrado a añadir aguacate a mi comida. ¡Había aguacate por todas partes! Para mí, el aguacate es fruta".

Además, se lo muestra en su faceta de padre de Davi, de 10 años. Y en la relación con su padre, de quien heredó el nombre y es custodio de su imagen.

"Todo el mundo hablaba del mohicano. Su marca explotó en ese momento y aprovechamos la oportunidad. Neymar ganaba 500.000 $ jugando en 2010 y ganamos 11 millones de dólares. Ganamos 20 veces más que con el fútbol", dijo Neymar Santos, sobre la 'explosión' mediática de su hijo, cuando jugaba en el Santos.

El delantero comentó cómo fue su llegada al club 'blaugrana': "Lo del Barcelona no me lo creía. Todo era diferente. Esos jugadores solo los había visto en los videojuegos. Pensé: "Estoy dentro de una PlayStation". No me creía que estuviese allí jugando con esos tíos".

"Cuando tomé la decisión de dejar el PSG, no fue por una afición o un club. Fue porque vi que me sentía mejor en otro sitio", afirmó sobre el cambio a su actual club.

En un fragmento, el padre de 'Ney' asegura que a su hijo le quedan "siete u ocho" años para terminar la carrera.

Sus actuales compañeros de equipo Lionel Messi y Kylian Mbappé también aparecen en pantalla, al igual que otras figuras como Thiago Silva, Dani Alves y el inglés David Beckham.