Neymar les respondió a sus críticos: “No le puedo decir a mi rival: ‘mi amor, déjame hacer un gol’”

El astro brasileño del PSG, de Francia, fue protagonista en el Mundial de Rusia 2018 por exagerar infracciones y simular.

Neymar fue uno de los grandes protagonistas del Mundial de Rusia 2018 no tanto por su talento con el balón, que es indudable, sino por exagerar infracciones y simular durante los encuentros de su selección.

Publicidad

Fueron tan populares sus caídas que en las redes sociales se hicieron virales memes y videos en los que grupos de niños y adultos se tiran al suelo y se duelen cuando alguien les grita “¡Neymar!”.

El jugador, finalmente, se manifestó al respecto y dijo que “mi fútbol es gambeta. No le puedo decir a mi adversario: ‘mi amor, con permiso, déjame hacer un gol”, afirmó el jugador durante una subasta de beneficencia organizada por el Instituto Neymar.

Vea acá: Karim Benzema le respondió al presidente del Nápoles, quien lo llamó “viejo”

“¿Desvalorizado? Salí de la Copa y hasta ahora están hablando de Mí. Entonces no me desvaloricé. No me olvidan nunca. Sé que las cosas caen sobre mis espaldas, pero no hay problema. Mis espaldas son bien anchas, ya estoy acostumbrado”, agregó.

Publicidad

Neymar aseguró que seguirá jugando con el PSG la próxima temporada, pese a que se habló de la posibilidad de que saliera del equipo francés debido al interés de otros grandes de Europa.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados HAGA CLICK ACÁ