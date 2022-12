Neymar no se escondió: "Todos sabían que me quería ir, pero prometo dar lo mejor por el PSG"

El astro brasileño se llevó todas las miradas, luego de sus intenciones de cambiar de club y tras ser titular con el equipo francés luego de cuatro meses.

Neymar aseguró este sábado tras volver a jugar con el PSG y anotar el tanto de la victoria ante el Estrasburgo (1-0) que su frustrada marcha al Barcelona "es una página cerrada" y prometió defender los colores parisinos: "Hoy soy jugador del PSG y lo voy a dar todo en la cancha".

Recibido con abucheos por buena parte del público del Parque de los Príncipes después de haber tratado de dejar el club en el último mercado, Neymar anotó de chilena en el descuento el tanto que dio la victoria al PSG, convirtiendo los pitos en aplausos.

"No tengo nada contra los hinchas, nada contra el PSG como club. Todos saben que era un deseo, sí, de salir y yo quería eso. Lo dejo bien claro", declaró el brasileño en conferencia de prensa.

Neymar, que no jugaba con el PSG desde hacía cuatro meses, añadió: "No voy a entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones (...) Es una página cerrada y hoy soy jugador del PSG y prometo darlo todo en el campo. Ese es mi papel. Es lo que voy a hacer durante la temporada, ser feliz dentro de la cancha".

Sobre los abucheos que recibió antes y durante buena parte del encuentro, Neymar destacó: "No es la primera vez que me pitan... En Brasil, fuera de casa, ya me pitaron mucho (...) No necesito que griten mi nombre, que me alienten, lo importante es que apoyen al equipo".

Preguntado con insistencia si tenía algún mensaje para los hinchas parisinos, Neymar declaró ante los periodistas: "Nada, solo dar las gracias a los compañeros y a Dios por haber hecho el gol".

"Somos 25 jugadores en el equipo y (la hinchada) no puede estar (pendiente) de uno. Tenemos más jugadores que lo merecen. No hace falta que griten para mí, tienen que empujar el club porque así el equipo será más fuerte", insistió.