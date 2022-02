Neymar se sinceró y contó porqué no se quedó en Real Madrid cuando ya "todo estaba arreglado"

Brilló en el Santos, la 'rompió' en el Fútbol Club Barcelona, es la actual estrella del PSG, pero Neymar también pudo haber dejado su huella en Real Madrid. Así lo contó en el podcast 'Fenómenos' junto a su compatriota Ronaldo, revelando ciertos detalles de lo que fueron esos días y hasta contando que fue a ver un partido del 'merengue'.

"Cuando tenía 12 años, Real Madrid me invitó para hacer una prueba. Estaba muy emocionado y vi su entrenamiento. Eran los 'galácticos' de la época, vi su partido y creo que los cinco goles los marcaron brasileños. Fueron dos de Ronaldo, uno de Robinho, otro de Julio Baptista, de pelota quieta, y el último de Roberto Carlos", expresó 'Ney'.

Todo parecía ser color de rosa y, de hecho, el interés de la 'casa blanca' por fichar al astro brasileño era real. Sin embargo, todo cambió y dio un giro de 180 grados. Para sorpresa de muchos y sincerándose, el actual futbolista del equipo parisino dio a conocer las razones por las que no se quedó en el club más veces ganador de la Champions League.

"Fue una fiesta brasileña. Después fuimos a De María, estaban comiendo ahí y fui a sacarme fotos. Después del encuentro, me hice una foto con todos, estaba súper feliz. Me quise ir. Volví a casa, no me quería quedar. Estaba todo arreglado para que jugara en Real Madrid", sentenció, causando una cara de sorpresa en Ronaldo.

¿Cuáles títulos ganó Neymar con el Fútbol Club Barcelona?

Siendo una de las figuras y conformando la famosa 'MSN', junto a Lionel Messi y Luis Suárez, 'Ney' ganó dos Supercopas de España, misma cantidad de Ligas, tres Copas del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa y, por último, un Mundial de Clubes.