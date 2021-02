Neymar y su lesión: se cansó de que le digan "llorón" y que es un piscinero de miedo

Neymar estará cuatro semanas de baja por una lesión muscular y no podrá jugar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona , anunció este jueves el PSG .

Así, el jugador brasileño dejó un sentido mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que expresó sus sentimientos en este momentos y lo acompañó con una imagen suya en el suelo.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un tiempo para dejar de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", expresó.

"A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo… me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista, "realmente tiene que ser golpeado", "se cae", "llorando", "niño", "mimado" y etc…", agregó Neymar.

Y remató: "Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo más pueda aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".

Se espera que el astro brasileño del PSG pueda llegar al partido de vuelta frente a los catalanes, en París, el próximo 10 de marzo.