Neymar y sus confesiones: el día en el que Messi lo vio llorar en Barcelona

El brasileño le concedió una entrevista a una cadena de televisión de su país y contó algunos aspectos desconocidos de su relación con 'la Pulga'.

"Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: 'Tenés que ser vos. Jugá tu fútbol y no te dejes intimidar".

Esas fueron las palabras de Neymar a la cadena 'Globo' para explicar la relación cercana que tiene con Lionel Messi, figura y referente del Barcelona, en donde compartieron durante varias temporadas.

El brasileño dio algunos detalles adicionales de lo que vivió en el club español. Así agregó que "quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él (Messi) me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande".

Neymar finalizando indicó con sinceridad: "Lio es el mejor de todos. Jugar con estrellas como Messi, Iniesta y Xavi te da un poco de vergüenza”.

