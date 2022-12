Ni de Messi, ni de nadie: Maradona desafía a todos y aseguró que “la ‘10’ siempre será mía”

El ‘Pelusa’ publicó un picante mensaje en el que compara además el fútbol de su época con el de ahora. “Antes los clubes te retenían el pasaporte”, señaló.

Diego Armando Maradona quiso compartir uno de los tantos buenos recuerdos que vivió con la camiseta de la Selección de Argentina y en el medio dejó un desafiante mensaje. “La ‘10’ siempre será mía”.

El actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata celebró en sus redes la victoria hace 35 años de la albiceleste 3-2 frente a Venezuela, en las Eliminatorias para el Mundial de 1986; el cual al final terminó llevándose.

“Hoy se cumplen 35 años de este partido de eliminatorias contra Venezuela, en 1985. Yo ya había jugado dos amistosos antes, contra Paraguay y Chile, unos días antes. Pero este era mi primer partido oficial, después del Mundial 82”, escribió.

A través de su relato, el mensaje empezó a subir de nivel y afirmó que “yo no me borré. Yo NUNCA me saqué la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque, aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía”.

“En esos casi tres años de ausencia, tuve hepatitis, una fractura de tobillo, y los problemas que teníamos los ‘extranjeros’ para jugar en la selección. Antes no había fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte, y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Aquél era OTRO FÚTBOL. Era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió́ la rodilla de una patada, entrando al hotel. Eso hoy no podría pasar”, sentenció Maradona.

