Ni Reinaldo Rueda los pudo acercar: Arturo Vidal y una dura declaración sobre Claudio Bravo

El volante chileno habló de la poca relación que tiene con el arquero, con el que tuvieron una polémica después de que la 'Roja' se quedó sin clasificar al Mundial Rusia 2018.

Ni la concentración para los partidos frente a Colombia y Guinea, de la fecha FIFA del mes de octubre, logró reconciliar a Claudio Bravo y a Arturo Vidal, figuras y referentes de la Selección de Chile, que es dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda.

Y así lo hizo saber Vidal, en una entrevista para un medio de su país.

“Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante”, le dijo el volante del Barcelona al diario 'El Mercurio'.

Las declaraciones de 'King' ya armaron nuevamente polémica en territorio chileno, ya que los dos futbolistas son de las principales figuras del seleccionado sudamericano.





