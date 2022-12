Nicolás Tagliafico: "Quiero un título con el Ajax antes de dar el siguiente paso a un equipo top"

El lateral izquierdo argentino, explicó en una entrevista a la revista 'The Tactical Room' de Martí Perarnau su ilusión por "seguir creciendo" para llegar a "jugar en un equipo grande del mundo".

Tras la reciente victoria en Londres en la ida de semifinales ante el Tottenham, Nicolás Tagliafico espera "seguir soñando, porque tenemos que hacer historia y podemos hacerla" con el Ajax.

Sobre su futuro, Tagliafico indicó: "Uno siempre aspira a más. La liga (holandesa) no es tan competitiva y los mejores se terminan yendo. Mi deseo siempre fue jugar en los mejores equipos y hoy estoy cerca de eso", explicó.

¡Arma tu Selección Colombia para la Copa América Brasil 2019! Solo en GolCaracol.com

"Estoy en la mejor etapa de un jugador, tengo que aprovecharla y creo que el próximo paso es jugar en un equipo top del mundo, ninguno en particular. La Liga (española) es muy competitiva, pero creo que la Premier League lo es mucho más. Aunque si viene el Bayern Múnich no se le puede rechazar", comentó. Pero antes "de pensar más allá, quiero un título con el Ajax", aclara el argentino.

En Ámsterdam, Tagliafico se sintió cómodo desde su llegada. "El idioma es lo más difícil, pero la gente, la calidad de vida, la seguridad... todo es muy perfecto comparado con el sitio del que yo vengo", aunque también lo traslada al plano futbolístico. "En Argentina el resultado manda y a veces la idea empieza a confundirse y a disolverse", dijo.

En esta línea, añadió que "eso se está contagiando un poco a nivel mundial, viendo lo que pasa, por ejemplo, en el Real Madrid. Si uno trae un entrenador porque confía en él, hay que dejarlo trabajar. Aquí (en el Ajax) pase lo que pase, la idea es siempre la misma", dijo.

Con respecto al estado del fútbol en Argentina también añadió que "Sudamérica económicamente no está bien, y esos problemas se trasladan al fútbol. Sacamos muchísimos jugadores pero se van jóvenes a Europa porque aquí están el dinero, la estructura y la organización", afirmó el 'ajacied'.

Sobre la presencia de Lionel Messi en la selección, dijo que "se ha visto que somos un equipo con Leo y otro sin él. Tenemos que sacarnos de la cabeza que tenemos que darle la pelota todo el tiempo".

"Tenemos que ser un equipo con él sin cederle toda la presión, tiene que ser uno más. Siendo el mejor jugador del mundo, tenemos que ser un equipo armónico en el que él también dé su plus", explicó el lateral de en vista de la Copa América "en la que todos los equipos van a ser muy duros".

Publicidad

Vea también: Todos pendientes de Iker Casillas: compañeros y aficionados del fútbol mostraron su apoyo

"Hoy en día los entrenadores no quieren agarrar la selección argentina. Martino se tuvo que ir porque los clubes no le cedían jugadores. A Scaloni tenemos que ayudarle, que él nos ayude a nosotros y encontrar un camino entre todos: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y también la gente, que por ejemplo a Higuaín le dio muy duro y no hace bien", añadió sobre la retirada de la selección del delantero del Chelsea.

Sobre el futuro, Tagliafico tiene claro cómo evolucionara su carrera: "Quiero ser entrenador. Me gusta aprender de todo, no solo en el fútbol, sino en la vida, porque el fútbol termina a los 35 o 36 años y después tengo que seguir viviendo, así que lo mejor que puedes hacer es tratar de disfrutar la vida, ser polifuncional y expandirme", indicó.

El argentino trata de aprender de todos sus técnicos, pero le encanta Guardiola, Ricardo La Volpe, que fue uno de los que más me marcó, o Matías Almeyda, con el que se identifica mucho.