“No era feliz, no me divertía”: Dani Alves sobre su marcha de Juventus

El lateral brasileño no ahorró palabras para referirse a su ida del fútbol italiano y el actual momento que vive el fútbol de ese país.

Dani Alves siempre ha hablado de manera clara y fuerte y esta vez lo volvió a hacer en declaraciones al canal de televisión ‘Sky Italia’, durante la ‘Gran Gala del calcio’.

Publicidad

Vea acá: “No tengo pesadillas con el accidente, estoy recuperado”: Rafael Henzel

"¿Por qué me marché? Fiché por la ‘Juve’ porque quería que el 'calcio' entendiera que podía mejorar y subir su nivel. Sin embargo, no me hice entender. Quería hacer algo más, pero sentí que no era fácil para mí. No era feliz, no me divertía, al menos, como lo hacía habitualmente y esto me molestaba. Por eso decidí no seguir".

Sobre el fútbol italiano, dijo que debe evolucionar y tomó como ejemplo al Nápoles, “su modo de jugar, defiende la palabra 'calcio': esto es lo que necesita el fútbol italiano, debe pararse y comenzar de nuevo. Espero que la ‘Juve’ y el fútbol italiano en general se den cuenta de que necesitan cambiar porque, el fútbol mundial lo ha hecho”.

Cómo hacer la bicicleta - Tutorial y jugadas de fútbol | Gol Caracol

Publicidad

Actualmente Dani Alves milita en el PSG de Francia, en donde cumple una buena campaña.