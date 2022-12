“No hablé con Zidane luego del cabezazo y tuve que fumarme 250 cigarrillos en diez minutos”

Esas declaraciones son de Willy Sagnol, defensor que fue compañero de ‘Zizou’ en la selección francesa y que recordó el “mero recuerdo” que fue la expulsión del exvolante por pegarle a Marco Materazzi.

Aquel cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi, en la final del Mundial Alemania 2006, es recordado hasta la fecha y esta vez fue un compañero del jugador en dicha selección, quien contó lo duro que fue para él aquel momento de la expulsión y de la derrota a manos de Italia.

Willy Sagnol fue el encargado de recordar aquel momento y lo tildó como “el mejor y peor, al mismo tiempo”.

Además, el exdefensor contó que “entras al vestuario, has perdido, tienes a un chico que le habla al equipo y se disculpa, pero no lo oyes. Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas o conversar con él. Este no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos, así fue como evadí la stuación”.

Además, Sagnol mencionó que no le habló a Zidane por mucho tiempo, porque quedó dolido, pero luego se encontraron de nuevo y volvieron a dialogar.

“No hablamos durante casi dos años. En el 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera. Lo llamé de vuelta. No podía venir a la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar tarde por la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, tuvimos una buena conversación y la vida comenzó de nuevo luego”, le dijo Sagnol a la cadena radial ‘RMC’.

