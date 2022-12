No hay ninguna duda, “Lionel Messi es el mejor jugador de los últimos 25 años”

Así lo aseguró la prestigiosa revista inglesa ‘Four Four Two’, que sacó a la luz el escalafón de los futbolistas más destacados en estas últimas décadas.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Es la discusión que el mundo del fútbol ha sostenido desde que estos dos jugadores dominan completamente este deporte.

Sin embargo, para la revista ‘Four Four Two’, no hay duda: “Messi simplemente es el mejor de los últimos 25 años”. Así lo aseguró en medio de un escalafón de 25 futbolistas, que lidera el astro del Barcelona.

Según este medio británico, los tres mejores jugadores son el jugador de la Selección de Argentina, seguido por Cristiano Ronaldo y por el actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

De Messi, la revista afirmó que “tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor”.

Mientras que, del futbolista de la Juventus, señaló lo siguiente: “Los observadores opinaron que la carrera de Cristiano Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, el internacional de Portugal sigue confundiendo las expectativas, y sigue siendo uno de los mejores del mundo a la edad avanzada de 34 años”.

Y, finalmente, sostuvo que Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998, fue “un elegante centrocampista ofensivo que podía crear y convertirse”.

La lista la completan grandes figuras como Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi, Andrés Iniesta, Palo Maldini, Robberto Baggio, Rivaldo, Fabio Cannavaro, Ryan Giggs, Kaká, Wayne Rooney, Figo, Gabriel Batistuta, Eric Cantona, Luka Modric y entre otros.