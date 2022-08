No paran las críticas hacia Cristiano Ronaldo: "el hombre más arrogante con el que he hablado"

Cristiano Ronaldo no vive su mejor presente en el Manchester United , donde además de no ser titular con el equipo, aún no ha definido plenamente su futuro. Entre esa incertidumbre sobre lo que vendrá en su carrera, el astro portugués entró al 'ojo del huracán' nuevamente debido a unas quejas en su forma de ser.

Esta nueva crítica hacia la personalidad del actual delantero de los 'diablos rojos', no es nada nuevo, pues tiene antecedentes de un incidente que lo tuvo bajo varios señalamientos.

Publicidad

Se trata de lo ocurrido el 9 de abril del 2022, cuando Cristiano Ronaldo tumbó el celular de un hincha del Manchester United, cuando los jugadores volvían a los camerinos del Old Trafford.

Y es que en los últimos días, Sarha Kelly, madre del niño con el que el astro portugués tuvo dicho incidente, habló con el diario 'The Mirror', reveló nueva información sobre lo sucedido y comentó que el ganador de cinco balones de oro "es el hombre más arrogante con el que he hablado".

Según relató la mujer, Cristiano Ronaldo la llamó, y "me preguntó si me gustaría venir y conocer a su familia. Él dijo: 'no soy un mal padre'. Le dije: 'nunca dije que fueras un mal padre'. Él dijo: 'tuve una educación terrible, perdí a mi padre'. Le dije: 'todo el mundo tiene una historia de sollozos Ronaldo, perdí a mi padre joven, he tenido cáncer", comenzó diciendo Kelly.

Publicidad

Pero en cada intervención el panorama no mejoró y Sarah acabó decepcionada tras su discusión con Cristiano: "Siguió llamándome Jack y ni siquiera sabía mi nombre y le dije: 'Mi nombre es Sarah' y él dijo: 'Oh, Sarah, lo siento'. Nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue 'el niño'".

"Sé que el niño tiene problemas. No he hecho nada malo'", explicó además la madre del niño.

Publicidad

Y concluyó con este último testimonio, "Dijo que no había 'pateado, matado o golpeado a nadie'. '¿Así que golpear la mano de mi hijo y herirla, no está lastimando a nadie?', le contesté. Me preguntó qué quería de él y le dije: 'no quiero nada de ti, la policía está lidiando con eso'".