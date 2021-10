No paran las críticas para Neymar Jr. tras sus últimas declaraciones: "Le falta ánimo, ilusión"

Neymar Jr. despierta todo tipo de emociones por lo que hace en las canchas y fuera de ellas. En la última oportunidad, al astro brasileño le critican lo que dijo en una entrevista publicada el fin de semana pasado, donde afirmó que el Mundial de Catar 2022 será el último de su carrera.

Jérôme Rothen, exjugador del PSG y colaborador de 'RMC Sport', es uno de los recurrentes en el medio para hablar de la actualidad del cuadro parisino, y en esta oportunidad no dudo en dar su opinión sobre las declaraciones de 'Ney'.

"Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma. El problema es que está en una mala fase. Y ahí, es una declaración terrible para el PSG. Le falta ánimo, ilusión", dijo Rothen.

El exfutbolista dijo que la actitud del brasileño demuestra una clara falta de compromiso con el cuadro parisino.

"Está el amor que tiene Brasil, por intentar ganar un Mundial. Su última oportunidad será en Qatar en un año. Pero yo quiero recordarle sus deberes. Cuando eres jugador de esa categoría, que eres la figura emblemática de un club desde hace más de cuatro años, que has ampliado durante cinco años y al que has decidido dar el final de tu carrera a PSG, no puedes declarar eso. Espero que no le den su bonificación ética con declaraciones como esa. Para mí, está abusado. Pronto tendrá que afrontar sus responsabilidades", concluyó el exjugador francés.