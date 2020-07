Una dolorosa anécdota: “No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard”

Steven Gerrad tuvo que afrontar un doloroso episodio durante un partido de la FA Cup, en 2014. Tras una jugada en la que se vio obligado a barrerse, terminó desgarrándose el pene.

“Stevie se me acercó al final del partido y me dijo: ‘Doc, vas a tener que echar un vistazo a esto’. Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes y pensé: ‘Guau, eso debe ser muy doloroso’”, aseguró Andrew Massey, médico del Liverpool por aquel entonces, a ‘The Sun’.

Con respecto a la anécdota, el actual entrenador de Rangers recordó en sus memorias que “Primero recibí un pinchazo y luego, con cuidado de no mirar lo que estaba haciendo, me di cuenta de que tampoco se sentía cómodo al respecto. El doctor Massey tuvo que desear haberse quedado en casa tratando los cortes y contusiones de los niños de la cantera. Yo no hablé mucho. Lo quería totalmente concentrado. Hizo un buen trabajo. No sentí dolor cuando me puso los puntos, cuatro como había predicho, y volví al vestuario”.

“Estaba tratando de recordar mis estudios de medicina, pero en ningún sitio explicaba como coser un pene. Pensé: ‘No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard’, rememoró el galeno.

Al final, fue el propio Gerrard el que terminó aseverando que “puedes imaginar cuántos chistes sobre pulgadas y puntadas, sobre el tamaño del pene, sobre mis futuras actuaciones en casa. Podría haber sonreído, pero podría haber estrangulado a todos”.

