¡Noche de terror! Arda Turan se peleó con un cantante y luego le sacó una pistola

El volante, quien se encuentra suspendido por agredir a un árbitro en la Liga turca, volvió a estar involucrado en una polémica extrafutbolística, esta vez, por una riña en un bar.

Arda Turan, mediocampista quien pasó por el Atlético de Madrid y Barcelona, le rompió la nariz de un cabezazo al cantante Berkay por un supuesto caso de coqueteo con la mujer del artista en un establecimiento nocturno de la ciudad.

Según la versión del jugador del Estambul Başakşehir, él jamás habló con la mujer del cantante, sino que actuó en legítima defensa luego de que el artista lo agarrara del cuello.

Turan habló para el canal turco 'Teve2' y explicó: ''Me preguntó si nos veíamos mañana, le dije que sí y luego me cogió del cuello, eso me molestó y le pegué un cabezazo. La verdad no entendía qué pasaba. Yo jamás hablé con su mujer''.

Por otro lado, la esposa de Berkay, contó una historia totalmente diferente. ''Eres una mujer muy guapa. Si no estuvieses casada no te dejaría escapar. Mi marido fue testigo de ello y entonces comenzó la discusión, donde allí esa persona le pegó un cabezazo. Debimos salir directo al hospital''.

Lo curioso de todo, es que con la pareja en urgencias por el constante sangrado, Turan apareció en el centro asistencial con una pistola, que le entregó a la esposa del músico para que le dispara.

''Yo jamás miraría a la mujer de otro. Si crees que eso pasó, toma la pistola y dispárame'', comentó el jugador sobre el suceso con la mujer en la clínica.

Para finalizar, agregó el exBarcelona que, ambas parejas arreglaron el malentendido y se fueron a casa. Pese a eso, el cantante pop y su esposa aseguraron que el caso está en manos de la Fiscalía turca y tomarán acciones legales.

