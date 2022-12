'Ñol' Solano se defiende tras escándalo en cuarentena: "Yo no estaba en ninguna fiesta"

Este viernes en Perú amanecieron con un lío relacionado con el asistente técnico del seleccionado inca. Fue sorprendido en otra casa, en medio del aislamiento por coronavirus.

“Quieren hacer noticia. Yo no he estado en una fiesta, ustedes son irrespetuoso, no hay fiesta”. Esa fue la reacción de Nolberto 'Ñol' Solano, asistente técnico de la Selección Perú, cuando era conducido a una comisaría después de haber sido sorprendido en una casa que no era la suya, cuando se tiene ordenada la cuarentena en el vecino país.

“Sabes lo que pasa a ustedes. Quieren hacer noticia solo para hacer rating y ustedes son muy irrespetuosos, se prestan para todo esto y es una falta de respeto”, agregó el exjugador del Newcastle, de Inglaterra.

Junto a Solano también se encontró a Pablo Zegarra, exfutbolista y entrenador del club Atlético Grau.

