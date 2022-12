“Nos encanta Paolo Guerrero, es un jugador importante y quisiéramos contar con él en Boca Juniors”

El colombiano Jorge Bermúdez, quien pronto estará en el staff de Boca Juniors, que será comandado por Juan Román Riquelme, no ocultó su emoción por una posible incorporación del jugador peruano.

Según el programa peruano ‘voces del fútbol’, Jorge Bermúdez, admitió el gran interés que tienen en Boca Juniors por Paolo Guerrero.

Publicidad

En cabeza de Juan Román Riquelme, el equipo 'xeneize' ha empezado un nuevo proyecto, en donde exjugadores estarán incorporándose a la reconstrucción del equipo para afrontar la Copa Libertadores y la Superliga Argentina.

Miguel Borja: “La ilusión de ir a Olimpia siempre estuvo, pero mi familia quiere venir a Colombia”

“Hay que ser cautos con el tema Paolo Guerrero. El interés siempre estuvo. El tema económico es delicado. Nos encanta, es un jugador importante y quisiéramos contar con él, pero no es una operación fácil", mencionó Jorge Bermúdez.

Aunque el interés por el jugador del Inter de Porto Alegre es real, la situación económica es complicada.

Publicidad

"No es fácil contratar en dólares por la situación de Argentina. No lo veo imposible, pero sí difícil. La única manera sería que las pretensiones del jugador no sean tan altas”, concluyó el exfutbolista colombiano.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.