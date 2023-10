El país está conmocionado por el tema del secuestro de los padres de Luis Díaz en Barrancas, municipio del departamento de la Guajira. En las últimas horas de este lunes 30 de octubre se conocieron nuevos detalles de cómo avanza la investigación de la privación de la libertad del padre del futbolista del Liverpool, de Inglaterra, Luis Manuel Díaz. Recordemos que su madre, Cilenis Marulanda pudo ser liberada por las autoridades.

Es así como en 'Noticias Caracol' revelaron cómo avanza el tema para lograr la liberación del progenitor de Luis Díaz, quien se encuentra secuestrado desde el pasado sábado.

"Como todo los sabemos se encuentra mi general Salamanca directamente al mando de la operación, tenemos desplegados 160 policías, muy especializados del Comando Jungla, Élite de Gaula e Inteligencia, coordinados con las fuerzas militares como lo estamos en el este caso ", dijo de entrada el general Nicolás Zapata a 'Noticias Caracol'.

Pero ahí no pararon las declaraciones del miembro oficial, ya que aseguró que ya tienen pistas claras sobre los sospechosos del secuestro de los padres de Luis Díaz y están analizando material probatorio para poder lograr capturar a los implicados, y por supuesto, dar con el paradero de Luis Manuel Díaz y lograr su liberación.

Luis Díaz junto a su padre, Luis Manuel Díaz. Foto: Twitter de @clubatleticohuila.

"Lo que hemos indicado es que ya con el trascurrir de las horas, es decir, del sábado hasta esta parte, tenemos ya identificadas a algunas personas que pudieron haber participado en el evento de manera indirecta también y es lo que nos ha permitido ir recaudando información. También estamos analizado material técnico, unas guías telefónicas y esto también hace parte de la investigación que en conjunto estamos haciendo con las Fuerzas Militares con las autoridades judiciales", agregó.

¿Qué más dijo el general Nicolás Zapata en el caso del secuestro del papá de Luis Díaz?

"Recordemos que públicamente como se conoce que el día sábado en el plan candado que se hizo, la persecución fue un hecho real, y nos permitió gracias a Dios la liberación de la señora madre y esperamos que así sea con el señor padre también. Un vehículo abandonado, las motocicletas que públicamente se conocen, y eso hace parte de la investigación, determinar a los propietarios y eso es algo que ya estamos haciendo con el objetivo de lograr un resultado positivo", concluyó el general Nicolás Zapata a 'Noticias Caracol'.

Nuevos detalles de investigación sobre secuestro del papá de Luis Díaz: Policía dice que ya identificaron a “algunas personas que podrían haber participado” y que fue en una persecución en la que se logró el rescate de la mamá del deportista



— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 30, 2023

El tema del secuestro de los padres de Luis Díaz ha calado tanto, que hasta su DT en el Liverpool Jurgen Klopp, no dudó en mostrarle su apoyo al extremo guajiro.

"Hemos jugado este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1.000 partidos, crees que lo has vivido todo. Pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano y eso es lo que sus compañeros hicieron. Lucharon por él", dijo el entrenador alemán tras el partido contra Nottingham Forest.