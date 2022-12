¡Nunca antes visto! El argentino que es hincha de Boca Juniors y River Plate

Su nombre es Luis Ramón Gómez Soto y se volvió reconocido en redes sociales por sus videos besando el escudo de los ‘xeneizes’ y ‘millonarios’.

La pasión por el fútbol en Argentina no tiene límites, y los hinchas de los dos clubes más representativos del país, Boca Juniors y River Plate, son reconocidos a nivel mundial, por su fervor y apoyo incondicional a sus clubes.

Sin embargo, previo al duelo de la final de la Copa Libertadores, se volvió viral en redes un seguidor argentino, que quiere y profesa admiración por los dos equipos.

Luis Ramón Gómez Soto, de 56 años, es el hincha que, con orgullo, aunque suene raro, ama con locura a Boca y a River.

En una entrevista para el portal argentino ‘Toda Pasión’, destacó que "para mí el fútbol es amor. Nunca jugué ni soy fanático. Yo amo a Boca y River. Los llevo en el corazón".

Además, habló sobre los comentarios o lo que le dicen sus allegados por la pasión que tiene por los dos elencos argentinos, a lo que el responde diciendo que es un “gallibosti”.

"En la oficina me dicen vendido, me dicen de todo, pero yo soy hincha de los dos. No saben cómo catalogarme, pero yo soy gallibosti", mencionó Luis Ramón Gómez Soto.

Acerca de que equipo está más perfilado para ser campeón, mencionó que "para mí va a salir campeón River. Y también quiero que gane River, pero si gana Boca voy a ser feliz también. Cualquiera que sea campeón voy a ser feliz”, concluyó.

