"Nunca llegué a evaluar qué hubiese pasado si Pékerman me ofrecía atajar para Colombia"

Esas palabras son del argentino Franco Armani, quien dejó en claro que su objetivo siempre fue jugar con el seleccionado de su país.

Franco Armani, figura de la Selección Argentina y de River Plate, ofreció una amplia entrevista en el diario 'La Nación', de Buenos Aires, en la que hizo una serie de confesiones, incluyendo temas relacionados con su paso por Atlético Nacional y las posibilidades de jugar con Colombia.

Acá algunas de las declaraciones más relevantes de Armani:

"Nunca llegué a evaluar qué hubiese pasado si José Pékerman me ofrecía atajar para Colombia. Ni me lo pregunté porque yo deseaba jugar en la selección de mi país. Y para eso tenía que dar el paso que tomé: venir a River"

"Si seguía en Atlético Nacional, en el que tuve cinco años muy buenos, ganamos la Copa Libertadores y peleábamos todos los torneos, nunca me iban a observar. Eso quedó demostrado".

"Después de los partidos, me gusta verme para analizar qué pude haber hecho diferente. Podría haber hecho algo más en los goles de Francia, en el tercero de Mbappé, por ejemplo, que me pasó por abajo. Pero bueno, son momentos y circunstancias, es una milésima de segundo"

"Soy una persona de perfil bajo. La tomo con naturalidad. Si un hincha se encuentra con un jugador de River, va a querer sacarse una foto porque eso no le sucede todos los días. No me molesta y le dedico tiempo".

